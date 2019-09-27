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    HaberlerEkonomiDijitalleşme için şehirleri dolaşacak
    27.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dijitalleşme için şehirleri dolaşacak

    Vodafone, işletmelere yönelik sunduğu en yeni dijital teknoloji çözümlerini tanıtmak üzere Türkiye’yi dolaşacak.

    Dijitalleşme için şehirleri dolaşacak

    12 şehri gezecek olan Vodafone Dijitalleşme Tırı, turuna 30 Eylül’de Adana’dan başlayacak. Tır, daha sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek. Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yaklaşık 4 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşılması hedefleniyor.
    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, küçük büyük tüm şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet avantajını ellerinde tutabildiğini söyledi.

    Şahin, “Vodafone Business olarak işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Bu kapsamda işletmelere Red Kontrol’den Araç Takip Sistemleri’ne, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz” dedi.

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