Dış ticaret açığı yüzde 55 azaldı

10 aylık ihracat ise yüzde 2.1’lik artışla 148.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat yüzde 13.2 azalarak 172 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 55.6 azalarak 23.2 milyar dolara indi. İhracattaki bu rakamlar ve olumlu performans bizlere ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam etmektedir” dedi.



İthalat geriledi



Denizli’de ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Pekcan, ilk 10 ayda yüzde 13.2 gerileme ile ithalatın 172 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:



“Geçen senenin ilk 10 ayında verdiğimiz dış ticaret açığı 52.3 milyar dolarken bu sene yüzde 55.6 azalarak 23.2 milyar dolar oldu. Yani 10 ayda dış finansman ihtiyacımız 29.1 milyar dolar azaldı. Ayrıca 10 ay itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 73.6’dan yüzde 86.5’e gelmiş. Bu oranı biz yıl sonuna kadar muhafaza edebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü sadece ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90’lar seviyesine ulaştı.”



Yeni destekler yolda



Pekcan, “Enflasyon ve faiz verilerinin aşağıya çekilmesiyle birlikte Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) hedeflediğimiz yüzde 5 büyümeyi de yakalayacağımıza inanıyorum” dedi. Pekcan, “2019 yılı sonuna kadar Yurt Dışı Teminat Mektubu ve Sigortalı Alacağa Dayalı Sevk Öncesi Kredi programlarını devreye alacağız. İthalatımızın ekimde yüzde 10 artış göstermesi yatırımların yeniden artmaya başladığını, üretim ve ihracat için hammadde ve ara malı ithalatının arttığını gösteriyor. Amacımız; ithalat ve ihracat arasında sürdürülebilir bir denge olması. İhracatın ithalatı karşılaşma oranı yüzde 86.5’i muhafaza edeceğiz” dedi.



Eximbank müjdesi



Türkiye’nin yüzde 5 büyüme hedefini yakalayacağına inandığını dile getiren Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istihdam odaklı kredi paketinin devreye alındığını açıklaması sonrası kamu bankalarının kredi faizlerinin aşağı yönlü hareket ettiğine işaret etti.



Bakan Pekcan, “Ben de burada size Eximbank ile ilgili bir müjde vermek istiyorum. Eximbank’tan KOBİ’lerimizin faydalanma oranını yüzde 72’lere çıkardık. Hedefimiz en kısa zamanda 73’e, daha sonra 75’e çıkarmak. KOBİ’lerimize ve yüksek teknoloji ürün ihraç eden firmalarımıza TL bazında uyguladığımız faiz oranı bugün itibariyle 8.79’a düştü” dedi.