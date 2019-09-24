‘Divanev’i satın aldı gelenekseli hedefledi

Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, Türkiye’de değişik zevk grupları bulunduğunu ve daha geleneksel çizgisi olan ve 40 yıldır faaliyette bulunan Divanev’i bu amaçla bünyelerine kattıklarını belirterek, yeni markalarında modern ve gelenekseli sentezleyeceklerini söyledi. Öztaşkın, son üç yılda Yataş Grup olarak 150 milyon TL yatırım yaptıklarını, Divanev ürünlerinin yüzde 90’ını kendi tesislerinde üreteceklerini aktardı.

Öztaşkın, Divanev’in ürün yelpazesinde mobilyadan yatağa, halıdan ev tekstiline birçok ürün bulunduğunu dile getirerek, “2019-2020’de 65 milyon TL’lik bütçe ayırdık. Güçlü bir bayilik ağı oluşturduktan sonra ağırlıklı franchise ile Türkiye genelinde mağazalaşacağız. Yurtdışında 2020’de bayilik vereceğiz” dedi.

Yurtdışında da atakta

Grup olarak yurtdışında da büyüdüklerini ve Turquality kapsamında olduklarını ifade eden Nuri Öztaşkın, “31 ülkede 93 satış noktamız var. Yeni ülkelere de girmeyi planlıyoruz. ABD’de yatırım düşünüyoruz. Almanya, Rusya, Romanya ve İngiltere en atkif olduğumuz ülkeler” dedi.

Öztaşkın, sektörde küçülme olmasına karşın grup olarak büyüdüklerini de dile getirerek, “KDV’nin yüzde 8’e devamlı düşürülmesini talep ediyoruz. İndirim yüzde 20-30 civarında talebi etkiliyor” diye konuştu.

3 bin kişiye istihdam

Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız, Divanev’le 2020 yılında 100 yeni satış noktasına ulaşmayı ve gruba 200 milyon TL’lik ciro katkısı yapmayı hedeflediklerini dile getirerek, Yataş Grup olarak ise bu yılsonunda 1.2 milyar TL’lik ciroya ulaşacaklarını kaydetti. Divanev’in istihdama sağlayacağı katkıya da değinen Yıldız, merkez çalışan, satış noktaları ve iş ortaklarıyla birlikte 2020 yılında 3 bine yakın yeni istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Yıldız en büyük hedeflerinin ise Divanev’in 5 yıl içinde mobilya sektöründe Türkiye’nin ilk 5 markası arasına girmek olduğunu vurguladı.