Doğu Ekspresi’ne rakip çıktı: Göller Ekspresi

Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olacak” dedi.



Turhan, Isparta Garı’nda Göller Ekspresi’ni uğurlamak için bir araya gelindiğini belirterek, hattın ilk olarak 1996’da hizmete başladığını, o tarihlerde bu hattı yaşatacak ne yeterli altyapı ne de vizyon olduğunu dile getirdi.



Turhan, “Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla hizmet vermeye devam edecek. Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olacak. Kimse İzmir’e, Denizli’ye, Burdur’a, Aydın’a giderken otobüs bileti bulamadığı için endişelenmeyecek” diye konuştu.









Hız 200 km



Isparta’nın demir yollarına önemli yatırımlar yaptıklarına değinen Turhan, kenti saate 200 kilometre hıza ulaşan trenle tanıştırmayı hedeflediklerini, 423 kilometre uzunluğundaki Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya Hızlı Tren Projesi’ni gündeme aldıklarını söyledi.



Turhan, projenin sonuna doğru yaklaşıldığını, bu projenin finansmanını temin etmek için çalışmalara da devam ettiklerini aktardı.



Pekin’den Londra’ya



Turhan, “Pekin’den Londra’ya demir yoluyla ulaşmak artık mümkün. Dün Ankara’da özellikle Orta Asya’daki devletlerin demir yolu yöneticileriyle yaptığımız bir toplantıda Pekin’den Londra’ya gidecek demir yolunun mutabakat metnini imzaladık. İnşallah 6 Kasım’da tüm bu koridor üzerindeki ülkelerin demir yolu yöneticilerinin de katılacağı bir törenle Çin’den kalkan treni Londra’ya uğurlayacağız” dedi.



Isparta-İzmir bileti 50 lira



Bakan Turhan, Göller Ekspresi’nin Isparta-İzmir ücretini de 50 lira olarak belirledikten sonra Isparta Garı çevresine yapılması planlanan Millet Bahçesi projesine ilişkin olarak da yetkililerden bilgi aldı.