25.09.2019 - 07:35 |
Dolar kuru 25 Eylül 2019 | Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar kaç TL oldu? 25 Eylül 2019 güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum ile ilgili merak edilen rakamları derledik. ABD Merkez Banakası'nın faiz kararının ardından dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru ve euro fiyatı...
25 Eylül itibariyle dolar ve euro ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından hareketli günler geçiren dolarda son durum nedir? İşte dolar kurunda alış ve satış fiyatlarında son durum...
DOLAR KURU 25 EYLÜL
Dolar fiyatı alış: 5.69
Dolar fiyatı satış: 5.70
EURO NE KADAR?
Euro fiyatı alış: 6.26
Euro fiyatı sarış: 6.27