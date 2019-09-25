Dolar kuru 25 Eylül 2019 | Dolar ve euro bugün ne kadar?

25 Eylül itibariyle dolar ve euro ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından hareketli günler geçiren dolarda son durum nedir? İşte dolar kurunda alış ve satış fiyatlarında son durum...

DOLAR KURU 25 EYLÜL

Dolar fiyatı alış: 5.69

Dolar fiyatı satış: 5.70

EURO NE KADAR?

Euro fiyatı alış: 6.26

Euro fiyatı sarış: 6.27