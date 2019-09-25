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    HaberlerEkonomiDolar kuru 25 Eylül 2019 | Dolar ve euro bugün ne kadar?
    25.09.2019 - 07:35 |

    Dolar kuru 25 Eylül 2019 | Dolar ve euro bugün ne kadar?

    Dolar kaç TL oldu? 25 Eylül 2019 güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum ile ilgili merak edilen rakamları derledik. ABD Merkez Banakası'nın faiz kararının ardından dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru ve euro fiyatı...

    Dolar kuru 25 Eylül 2019 | Dolar ve euro bugün ne kadar?

    25 Eylül itibariyle dolar ve euro ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından hareketli günler geçiren dolarda son durum nedir? İşte dolar kurunda alış ve satış fiyatlarında son durum...

    DOLAR KURU 25 EYLÜL

    Dolar fiyatı alış: 5.69
    Dolar fiyatı satış: 5.70

    EURO NE KADAR?

    Euro fiyatı alış: 6.26
    Euro fiyatı sarış: 6.27

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.
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