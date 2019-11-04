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    HaberlerEkonomiDünya devi iflas başvurusu yapıyor!
    04.11.2019 - 13:18 | | AA

    Dünya devi iflas başvurusu yapıyor!

    İngiltere'nin bebek ürünleri perakendecisi Mothercare'in iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı bildirildi.

    Dünya devi iflas başvurusu yapıyor!

    Şirketten yapılan açıklamada, Mothercare'in İngiltere'deki 79 mağazasının karlılık sorunu yaşadığı, şirketin iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

    Bu arada, şirketin mağazalarının kapatılması halinde 2 bin 500 kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

    Mothercare'in İngiltere dışındaki mağazaları, bu yılın mart ayında toplam 36,3 milyon zarar yazmıştı.

    Şirketin, İngiltere'deki mağazalarını satmak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu ancak henüz bir alıcı bulamadığı belirtiliyor.

    İngiltere'de son dönemde artan ekonomik riskler ve tüketici talebindeki değişiklikler nedeniyle ülkenin en büyük perakende zincirleri; çalışanlarını işten çıkarma, mağazalarını kapatma ya da iflas açıklama yoluna gidiyor.

    İngiltere'de oyuncak şirketi Toys R Us, elektronik perakende zinciri Maplin, halı şirketi Carpetright, İngiliz şef Jamie Oliver'in 25 restoranlık zinciri son dönemde iflas eden şirketler arasında yer alıyor. 

      İstanbul'da ıspanak kabusu! "Gözlerimi kaybettim sandım"İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.
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