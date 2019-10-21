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    HaberlerEkonomiDünyanın en büyük influencer buluşması İstanbul’da gerçekleşecek
    21.10.2019 - 10:56 |

    Dünyanın en büyük influencer buluşması İstanbul’da gerçekleşecek

    INFLOW Global Summit & Awards'19, hem yerli hem de yabancı influencerları, ajanslar ve markalarla buluşturmaya hazırlanıyor. 22 Ekim 2019 tarihinde Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus’ta gerçekleşecek olan etkinlikte, dijital fikir liderleri, bloggerlar, sosyal medya içerik üreticilerinin katılımı ile paneller düzenlenecek.

    Dünyanın en büyük influencer buluşması İstanbul’da gerçekleşecek

    INFLOW Global Summit & Awards'19, influencer pazarlaması alanındaki fikir liderleri ve sektör profesyonellerini buluşturacak. Marka ve influencer görüşmelerinin de yer alacağı etkinlikte alanında uzman kişiler tarafından paneller de gerçekleştirilecek.

    Amerika, Rusya, Almanya, Hindistan, İsveç, Danimarka, İtalya, İspanya’nın da aralarında bulunduğu 25 farklı ülkeden 80’den fazla influencer katılım sağlayacağı etkinlikte, 100’ü aşkın yerli influencer da yer alacak. INFLOW, bu yıl da yaklaşık 200 influencer aracılığıyla ülkemizi dünyaya tanıtacak.

    INFLOW Kurucu Ortağı Afşın Avcı, Twitch Yaratıcı Pazarlama Uzmanı Ryan Lee, Facebook Dikey Strateji Lideri Irmak Emekdaş ve Kişisel Marka Uzmanı Leonard Kim’in de aralarında bulunduğu kendi alanında profesyonel isimler, 22 Ekim Salı günü gerçekleşecek konferanslarda katılımcılara sektördeki gelişmelerden ve kendi deneyimlerinden bahsedecek.

    Markalarla Influencer’ların Buluşma Noktası

    INFLOW, Brand to Influencer (B2I) sistemi ile sektörünün önde gelen markalarını ve dünyaca ünlü influencerlarla bir araya getirecek. Markalar, influencerlara stratejilerini, bakış açılarını anlatma fırsatı bulacak, influencerlar ise markalar için yaratabilecekleri içerik fikirlerinden bahsetme şansına sahip olacak. INFLOW Global Summit & Awards'19 kapsamında markalar ve influencer’lar bu sistem sayesinde işbirliği yapma fırsatı elde edecekler.

    INFLOW Global Summit’18, 500 Milyon Kişiye Erişim Sağladı

    Geçtiğimiz yıl dünyanın dört bir yanından gelen güzellik, bakım, moda gibi konularda yüksek takipçili 100’e yakın yabancı ve çok sayıda yerli influencer, İstanbul'da ağırlandı. Influencer Pazarlaması alanındaki fikir liderleri, sektör profesyonelleri, yerli ve yabancı influencer'ları buluşturan zirve boyunca Instagram, Facebook, Twitter, Youtube kanallarında toplam 1184 paylaşım yapıldı. 13 Milyon Dolar medya değerine sahip paylaşımlarla, dünya çapında yaklaşık 500 milyon kişiye erişim sağlamış oldu.

      Damada görülmemiş eziyet!Bilecik ve ilçelerinde yaşatılan geleneklere göre düğünlerde damatları çeşme yalağına atma, çorap yıkatma, tuzlu yumurta pişirtip yedirme gibi "acımasız" şakalar yapılıyor.
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