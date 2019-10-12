‘Duty - free’ye Uzakdoğulu akını

Unifree’den yapılan açıklamaya göre, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu coğrafyasının en önemli bayram ve alışveriş haftalarından 27 Eylül - 10 Ekim arasındaki Golden Week’te, İstanbul Havalimanı’ndaki Unifree’den alışveriş yapan Çinliler rekor kırdı.

En yüksek ciro

Unifree CEO’su Ali Şenher, Golden Week haftasında dış hatlar gidiş yolcuları arasında Çinli yolcuların kişi başı harcamalarda yüzde 8 olan paylarını yüzde 11’e çıkardığını belirterek, “Golden Week’in katkısıyla İstanbul Havalimanı’nın açılışından beri en yüksek ciroyu elde ettik. İlgili tarihlerde alışveriş yapan toplam Çinli yolcu sayısı 5 bin 400’ü geçerken haftalık cironun ortalama yüzde 74 üzerine çıkıldı” dedi.