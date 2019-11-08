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    HaberlerEkonomi HaberleriEkimde en çok DİBS kazandırdı, BİST kaybettirdi
    08.11.2019 - 10:16 | | DHA

    Ekimde en çok DİBS kazandırdı, BİST kaybettirdi

    Finansal yatırım araçları arasında, Ekim ayında en yüksek getiriyi yüzde 0.90 ile Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) kazandırırken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST)  yüzde 4.85 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    Ekimde en çok DİBS kazandırdı, BİST kaybettirdi

    Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Ekim ayı verilerine göre;

    "En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2.75, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde de yüzde 0.90 ile DİBSte görüldü.

    TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından euro yüzde 0.18, dolar yüzde 0.51, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.0, külçe altın yüzde 1.47 ve BIST100 endeksi yüzde 3.94 yatırımcısına kaybettirdi.

    ÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde 1.65, dolar yüzde 1.31, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.81, ve külçe altın yüzde 0.33 yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 2.19 yatırımcısına kaybettirdi.

    DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.79 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.85 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21.43, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.85 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.97 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36.05, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27.46 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.19 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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