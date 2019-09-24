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    HaberlerEkonomiElektrikli araçlara 60 milyar sterlinlik faizsiz kredi vaadi
    24.09.2019 - 11:52 | | AA

    Elektrikli araçlara 60 milyar sterlinlik faizsiz kredi vaadi

    İngiltere’de ana muhalefet olan İşçi Partisi, iktidara gelmesi halinde beş yıl boyunca halkın elektrikli araç satın almasını teşvik etmek için toplam 60 milyar sterlin faizsiz kredi verilmesi vaadinde bulundu.

    Elektrikli araçlara 60 milyar sterlinlik faizsiz kredi vaadi

     

    Brighton’da düzenlenen İşçi Partisi Kongresi’nde partinin İngiltere’deki genel seçim sonrası iktidara gelmesi halinde ilk beş sene içerisinde vatandaşların elektrikli araç satın almasını teşvik etmek için toplam 60 milyar sterlin seviyesinde faizsiz kredi verilmesini planladığı bildirildi.

    İşçi Partisi’nin planına göre elektrikli araç satın almak isteyenlere yaklaşık 33 bin sterline kadar faizsiz kredi verilecek. İlk etapta 2,5 milyon kişinin elektrikli araç sahibi olması sağlanacak.Kamu finansmanı ise oluşturulacak toplam hacmi 250 milyar sterlinlik ulusal dönüşüm fonundan sağlanacak.

    Karbon salınımı konusundaki sanayi dönüşümünü desteklemeyi programında öncelikli hale getiren parti, İngiliz otomotiv sanayisine elektrikli araç üretimine geçişini hızlandırmak için yaklaşık 5,8 milyar sterlinlik yatırım yapmayı planlıyor.

    Partinin programında öne çıkan diğer bir vaat ise İngiltere’de “gigafactories” olarak adlandırılan elekrikli araç pillerini üretecek üç fabrikanın kurulması için 2,3 milyar sterlin seviyesinde kamu yatırımının yapılması.

    Bu fabrikaların yüzde 51 hissesinin kamuya ait olması ve toplamda 9 binden fazla kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

    İşçi Partisi ayrıca genel seçimlerin kazanılması halinde 37 yeni rüzgar tarlasının kurulması için 12 milyar sterlin seviyesinde yatırım yapılmasını vaadinde bulundu.

     

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