Emlak Konut, Florya'daki işini tasfiye etti

Emlak Konut, Galatasaray’ın Florya’da bulunan spor tesisi üzerine yapılacak olan arsa satışı karlığı gelir paylaşımı işini tasfiye etti.

2018 yılında ihale edilen arazinin satışından Emlak Konut yüzde 71.43, Galatasaray ise yüzde 28.57 oranında pay alacaktı. Toplam pay ise 832.5 milyon lira seviyesindeydi.

TOPLAM ARSA BÜYÜKLÜĞÜ 63 BİN 230 METREKARE

Toplam arsa alanı 63 bin 230 metrekare, toplam inşaat alanı ise 55 bin 98 metrekare büyüklüğündeki arsanın 2018 yılında yapılan ihalesini Öz Er-Ka İnşaat kazanmıştı.

Şirket arsa satışı karlılığı satış toplam geliri olarak ise 2.2 milyar liralık teklif vermişti.

RİVA PROJESİ DE İPTAL OLMUŞTU

Emlak Konut GYO, geçtiğimiz günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Galatasaray’la 2016 yılında imzalanan Riva ve Florya’daki arsa anlaşmalarının feshine başladığını duyurdu. Fesih sebebi olarak Galatasaray’ın şartları yerine getirmemesi gösterildi.

KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Şirketimiz projelerinden İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi tasfiye edilmiştir.