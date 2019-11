En büyük hayal

Her yıl milyonlarca kişinin hayalini süsleyen Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu. Bu yıl belirlenen büyük ikramiye 80 milyon lira. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak. Bugünden itibaren piyasaya sürülecek olan biletlerin hava durumu iyi giderse erken biteceğini belirtiliyor. Biletler online olarak satışa sunulsa bile vatandaşlar ‘ya çıkarsa’ umuduyla kendi biletini eliyle seçmek istiyor. 2020 yılına özel olarak gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiye 80 milyon TL olurken çeyrek bilet sahibi isabet etmesi halinde bilet sahibi 20 milyon TL’nin, yarım bilete isabet etmesi halinde ise 40 milyon TL’nin sahibi olacak. Meşhur Nimet Abla gişesinin sahibi Nimet Özden, bu yıl 800 milyon liralık bilet basıldığını, bunun 436 milyon 540 bin lirasının ikramiye olarak verileceğini söyledi. Bu sabah 07.00’den itibaren gişelerde satışa başlayacaklarını belirten Özden, “Öğleden sonra 15.00 gibi ‘nimetabla.com’dan da satışımız başlayacak.



Biletlerin 27 Aralık’ta bitmesini öngörüyoruz. Hava durumu bilet satışlarını etkiliyor. Böyle iyi giderse daha da erken biter. Ama hava koşulları kötü olursa bilet satışları daha geç biter” ifadelerini kullandı. Bilet siparişlerinin geçen yıla göre yüzde 17 arttığını dile getiren Özden, “Gişelerde her yıl yüzde 10’luk artış oluyorsa, online satışlarda yüzde 30’luk artış meydana geliyor. Online ile Türkiye’nin her iline ulaşmış oluyoruz” dedi.









İzdiham önlemi



Türkiye’nin en çok büyük ikramiye çıkan biletlerini satan Nimet Abla’nın uğuruna inanan vatandaşlar her yıl yüzlerce metrelik kuyruk oluşturuyor. Nimet Özden, 31 Aralık akşamına kadar sivil olarak 12 güvenlik görevlisinin olası izdihamları önlemek için görev yapacağını dile getirdi. Çekiliş kapsamında ise toplam 436 milyon 540 bin lira ikramiye verilecek. 31 Aralık’ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.