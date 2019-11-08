‘En İyi Yönetilen Şirketler’ belirlendi

20 ülkede uygulanan ve Türkiye’de ikinci kez düzenlenen program kapsamında; yıllık 25 milyon liranın üzerinde ciroya sahip, beş yaşından büyük, 25 ve üzeri çalışanı olan, kontrolü Türkiye’de kurulu şirket veya T.C. vatandaşı şahıslara ait olan ve halka açık olmayan şirketler, Deloitte koçları tarafından incelendi. Bu inceleme sonucunda, başvuran 95 şirketten 37’si finalist olarak jüri karşısına çıktı.



15’i ipi göğüsledi



Strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere dört ana başlıkta incelenen 37 şirketin 15’i ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ unvanını almaya hak kazandı. 2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri, VSY Biyoteknoloji ve İlaç, 2019 yılının ‘En İyi Yönetilen Şirketleri’ unvanlarını 11 Kasım’da düzenlenecek törenle alacak.

Aday şirketlerin değerlendirmesinde, Ümit Boyner’in başkanlığını üstlendiği ve Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, Buğra Koyuncu, Orhan Turan, Umran İnan ve Zeynep Bodur Okyay jüri desteği sağladı.



Global platforma ulaşacak



Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, programın, iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda şirketlere yol gösterici olacağına inandıklarını söyledi. Çiçekli, “Bu program için özel olarak eğitilmiş yöneticilerimizden oluşan 23 Deloitte koçu, finalist şirketleri 360 derece analizlerle toplam 1000 saat inceledi ve bu şirketler, iş ve akademi dünyasının önde gelen temsilcilerinin liderliğinde değerlendirildi. Bu süreçte ulusal firmalarımızın, uluslararası standartlarda iyi yönetim mekanizmaları üzerine farkındalıkları artıyor, iyi yönetim konusunda gelişim alanları belirleniyor ve bu alanları güçlendirme konusunda firmalar destekleniyor. Aynı zamanda, önümüzdeki yıllarda Türkiye kazananlarının global ‘Best Managed Companies’ platformunda da temsil edilmesi planlanıyor” ifadelerini kullandı.