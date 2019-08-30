‘Enflasyon görünümünde iyileşme devam ediyor’

Türkiye Bankalar Birliği üyelerine ‘Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası’ başlıklı bir sunum yapan Uysal ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte sürdüğünü, sektörel yayılımda bir miktar iyileşme gözlendiğini belirtti.



Sunumunda küresel büyüme görünümünde zayıflama eğiliminin belirginleştiğini kaydeden Uysal, gelişmiş ülkelerde para politikasında beklenen gevşeme sürecine karşın, küresel ticarete ilişkin belirsizliklerin finansal piyasalarda ve gelişmekte olan ülkelere portföy akımlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu aktardı.



Orta vadede %5

Uysal enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin olarak ise enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğini ve iç talep gelişmeleri ile parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğini vurguladı. Uysal şu bilgileri verdi:



“Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13.9 olarak gerçekleşeceği; 2020 yıl sonunda yüzde 8.2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.”



Temkinli duruş



Uysal enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun korunduğunu ve parasal sıkılığın düzeyinin ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti. Uysal, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanacağının altını çizdi.