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    HaberlerEkonomiEngelli hayvan projesine ödül
    14.08.2019 - 08:25| EKONOMİ SERVİSİ

    Engelli hayvan projesine ödül

    Vestel Beyaz Eşya, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında yaptığı engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi ile İngiltere’den ödül aldı. Birleşik Krallık merkezli The Green Organisation tarafından düzenlenen International CSR Excellence Awards’da bronz ödül kazanan Vestel Beyaz Eşya, geri dönüşüme ayrılmış Vestel ürünlerin parçalarından tasarlanan yürüteçlerle barınaklardaki engelli hayvanları hayata bağlıyor.

    Engelli hayvan projesine ödül

    The Royal Academy of Dramatic Art’ta düzenlenen törende ödülü Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban teslim aldı. The International CSR Excellence Awards, bağımsız jürisiyle dünya çapındaki şirketlerin en başarılı, kamuoyunda ses getiren ve topluma hizmet alanında en saygın sosyal sorumluluk projelerini değerlendiriyor.

    Engelli hayvan projesine ödül

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