Erken rezervasyonda tarihi rekor kırıldı!

Yerli turistin yoğun olarak mart ve nisan aylarında talep gösterdiği, en düşük talebin ise ilk ay olan kasımda geldiği erken rezervasyon kampanyasında bu yıl talep patlaması yaşandı. Erken rezervasyonda yüzde 50'yi bulan indirim oranlarıyla ilk dönemin geçildiği kasım ayında ilk kez 100 bin bandı aşıldı. Yoğun talep karşısında bir önceki yıla oranla bazı tur operatörleri yüzde 50 artış sağlarken bazıları da 4 kata yakın artış yakaladı.

Bu talep patlamasını dört nedene bağlayan operatörler, "Birincisi geçen yıl fiyatlar bir anda arttı ve tatilci bir şok yaşadı. Kimi tatil yapamadı kimi sona bıraktı. Ya yer bulamadı ya da çok pahalı tatil yaptı. O nedenle bu yıl kampanya başlar başlamaz ilgi oluştu. İkincisi, otelciler fiyatları bu yıl çok artırmadı. Yerli turist de geçen yıl bir anda artan fiyatları bu yıl kabullendi. Üçüncü etken ise geçen yıl kur şoku ve ekonomide belirsizlik vardı. Bu artık ortadan kalktı. Kur stabil, ekonomide düzelme var. Dördüncüsü de geçen yıl seçimler de belirsizlik yaratıyordu, bu yıl için bir seçim takvimi yok, bu da tatilcinin kolay plan yapmasını sağladı. Tüm bu etkenler talebi canlandırdı" dedi.

DÖRT KAT ARTIŞ YAKALADIK

Coral Travel Genel Müdürü Mehmet Kamçı, erken rezervasyonun ilk dönemi olan kasımda, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 kata yakın artış sağladıklarını söyledi. "Kasım erken rezervasyonda talebin en zayıf olduğu dönemdir. Tatil dönemi yaklaştıkça mart-nisan aylarında canlılık oluşur. Genelde kasımda tur operatörleri ve otellerin erken rezervasyon satışları 70 binleri geçmezken, bu yıl 100 bin bandının aşıldığını öngörüyoruz" diyen Kamçı, bu dönemde geçen yıl yer bulamayanların aceleci davrandığına dikkat çekti. Kamçı, "Ayrıca kurdaki dengelenme, ekonomideki iyileşme ve seçim takviminin olmamasını da talebi artırdı. Biz kasımda beklediğimizin çok üzerinde bir taleple karşılaştık. Aralıkta da bu canlılık sürüyor" dedi. Tatilci taleplerinin yüzde 60 Antalya, yüzde 40 Ege olduğunu anlatan Kamçı, "Antalya'da Kemer yine önde. Bunu Belek ve Side takip ediyor. Ege'de ise Bodrum lider" diye konuştu.

200 EUROYA VARAN İNDİRİM

JOLLY Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Figen Erkan, erken rezervasyon kampanyasını ekim sonunda başlattıklarını söyledi. Erkan, "Geçen seneye göre kasım ayı yüzde 50'nin üzerinde bir artış gözlemliyoruz. Peşin fiyatına 12 taksite varan kart kampanyaları ile misafirler sezon fiyatlarına göre ciddi avantajlarla rezervasyon imkânı sağlıyor" dedi. Erkan, şöyle konuştu: "Yurtdışı rezervasyon kampanyamızı da bu sene daha erkene çektik ve oda başı 200 euroya varan Küba'dan Uzakdoğu'ya birçok destinasyon özelinde kampanyalar başlattık.

KURDA DENGE POZİTİF ETKİLEDİ

Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, geçen yıl yaşanan kur şokunun etkisiyle yurtdışı turlarında ciddi bir durağanlık oluştuğunu söyledi. "Çok şükür bu yıl kur stabil ve ekonomide iyileşme var. Bu hemen tatil taleplerini etkiledi" diyen Onaran, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'nin üzerinde artış sağladıklarını söyledi.

Sabah