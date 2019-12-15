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    15.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Esnaf ve tüccara e-fatura uyarısı

    Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1 Ocak’tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturaların elektronik ortamda düzenlenmesinin zorunlu olacağını belirterek, “Ama esnaf ve tüccar buna hazır değil, bu konu sıkıntı yaratabilir” dedi.

    Esnaf ve tüccara e-fatura uyarısı

    Kartaloğlu, kamuda yaşanan e-dönüşümle yılbaşından itibaren ticari ve mali hayattaki birçok belgenin artık elektronik ortamda düzenlenmesi gerekeceğine işaret ederek, şunları söyledi:

    “Biz de TÜRMOB olarak bu konuda eğitimler düzenliyoruz. 1 Ocak’tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturalar için elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu getirildi. Ama esnaf ve tüccar buna hazır değil, bu konu sıkıntı yaratabilir. Samanpazarı’nda, Çıkrıkçılar Yokuşu’nda bir esnaf 5 bin liranın üzerinde mal satınca fatura istediğinizde ‘İnternete bağlanayım, Gelir İdaresi’nin portalına gireyim’ diyemez. Bir nakliyeci ya da kamyoncu da aynı şekilde. Hal Kayıt Sistemi için de 1 Ocak’tan itibaren tüm belgeler elektronik olarak düzenlenmek zorunda. Burada müstahsil makbuzu için sıkıntı çıkabilir. Çiftçiden ürün alırken, bu makbuzun elektronik ortamda düzenlenmesi gerekiyor. Tarlada, bağda, bahçede ürün alırken, elektronik belge isteniyor. Bunlar ciddi sorun olacak” ifadesini kullandı.
    Kartaloğlu, 5 bin liralık rakamın 50 bin liraya çıkarılması ya da düzenlemenin ertelenmesi önerisinde bulundu.

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