Espor için dev ‘oyun cumhuriyeti’

27 Eylül’de yayınlanacak FIFA20’nin lansmanında yapılacağı FDR, 2050 m2’lik alanı, 200 bilgisayar kapasitesi, espor sahnesi, özel antrenman odaları ve stüdyoları ile FDR Metropol AVM şubesinde hizmet verecek.

Lansmanda Muslera ile Anıl Piyancı ve Güntekin Onay ile İsmail Şenol’un gösteri maçının ardından Anıl Piyancı etkinliğe özel bir konser verecek.

Futbol dart, langırt, ayak bilardosu, ayak tenisi gibi alternatiflerle lansman alanının dışındaki bölümlerde de aktivitelerin yer aldığı etkinlikte ‘Dünden Bugüne FIFA’ konsepti ile nostaljik bir FIFA yolculuğu sunulacak.

FDR Oyun Cumhuriyeti Fitaş Sinemaları, AFM Film Stüdyoları, ILS Vision gibi yatırımlarıyla sinema ve eğlence sektörlerinde yer alan Akdemir Ailesi’nin oyun ve dijital eğlence sektöründeki yeni yatırımı.