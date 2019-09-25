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    HaberlerEkonomiEspor için dev ‘oyun cumhuriyeti’
    25.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Espor için dev ‘oyun cumhuriyeti’

    Esporcuların kullandığı donanım ve ekipmanlar oyun oynamak isteyenler için FDR Oyun Cumhuriyeti, Türkiye’nin en büyük oyun ve espor merkezlerinden birini Metropol AVM’de açacağını duyurdu. 26 Eylül’e özel FIFA20 lansmanına da ev sahipliği yapacak olan FDR, aynı zamanda Galatasaray’ın ünlü kalecisi Muslera’yı ve Anıl Piyancı’yı da ağırlayacak.

    Espor için dev ‘oyun cumhuriyeti’

    27 Eylül’de yayınlanacak FIFA20’nin lansmanında yapılacağı FDR, 2050 m2’lik alanı, 200 bilgisayar kapasitesi, espor sahnesi, özel antrenman odaları ve stüdyoları ile FDR Metropol AVM şubesinde hizmet verecek.

    Lansmanda Muslera ile Anıl Piyancı ve Güntekin Onay ile İsmail Şenol’un gösteri maçının ardından Anıl Piyancı etkinliğe özel bir konser verecek.

    Futbol dart, langırt, ayak bilardosu, ayak tenisi  gibi alternatiflerle lansman alanının dışındaki bölümlerde de aktivitelerin yer aldığı etkinlikte ‘Dünden Bugüne FIFA’ konsepti ile nostaljik bir FIFA yolculuğu sunulacak.

    FDR Oyun Cumhuriyeti Fitaş Sinemaları, AFM Film Stüdyoları, ILS Vision gibi yatırımlarıyla sinema ve eğlence sektörlerinde yer alan Akdemir Ailesi’nin oyun ve dijital eğlence sektöründeki yeni yatırımı.

     

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