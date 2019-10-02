Espor’a 5G hızı geldi Türkler kupayı kaptı

Son dönemin en gözde alanlarından biri olan espor’da Türk takımları kendini uluslararası arenalarda göstermeye başladı.

Vodafone ve ESL iş birliğiyle İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen 5G mobil espor turnuvası ‘Vodafone 5G ESL Mobile Open’da PUBG Mobile finalinde Türk espor takımı Futbolist birinci oldu. PUBG çok oyunculu video savaş oyunu. Berke Mol, Kadir Öçmaz, Alper Umut Ayyıldız, Güven Özdemir ve Şevket Yılmaz’dan oluşan takım, 40 bin euro’luk ödülün de sahibi oldu. PUBG’de iki Türk takımı yarıştı. Diğer takım İstanbul Wild Cats ise beşinci sırada yer aldı. İki takım da dünyada en iyi 10 espor takımı arasında yer alıyor.

70 bin kişi izledi

Mayıs sonunda başlayan ‘Vodafone 5G ESL Mobile Open’ turnuvasına, Vodafone’un faaliyet gösterdiği Türkiye dahil 17 ülkeden yaklaşık 600 bin oyuncu katıldı. Turnuvada online elemeler 3 kıta arasında 3 ay sürdü. Türkiye’de Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanan PUBG Mobile finali 70 bin izlenmeyi geçti. Oyunlar Huawei Mate 20 X 5G telefonuyla oynandı.

2014 yılında kurulan Futbolist, 2017’de espora odaklandı ve şu anda EA Spor’un Türkiye temsilcisi. Futbolist Takımı Menajeri Berke Mol, takım olarak bir aile olmayı başardıklarını belirterek, “Bu da bize başarıyı getiriyor. Yorucu bir meslek günde 8-9 saat oynayarak çalışıyoruz” dedi. Hem okulu hem de bu mesleği beraber yürütenler olduğunu dile getiren Mol, “İyi imkanlar sunulunca Türk oyuncular Asya ve Avrupa’nın gerisinde değil. Transferler de oluyor. Ömer Develi yakın dönemde ABD’nin en büyük takımlarından birine transfer oldu. Yurtdışından da Türkiye’ye gelen oyuncular var” diye konuştu.

Mol, turnuvada ilk kez Vodafone 5G’yi test ettiklerini de vurgulayarak, “Online oyun oynarken ping denilen gecikmeler oyunun kaderini değiştiriyor. Mermilerimiz geç gidebiliyor. Milano’da inanılmaz hızlı oynadık. Umarım yakın zamanda ülkemizde de 5G hızını görebiliriz. Türkiye’de 60-80 ping süresinde oyunu oynarken burada 20 ping ile oynadık. Bu çok şeyi değiştiriyor” ifadelerini kullandı.

30 milyonluk yatırım planı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, espor’daki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’de espor pazarına 3 yıl önce gençlik markamız FreeZone ile girdik. 2017’de esporun en güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive eSports’un iş ortağı, 2018’de ise Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin isim sponsoru olduk. 3 yılda espor pazarına yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılı sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz.”

Ultra yüksek hız

Aksoy, *Grubumuzun tüm dünyada ESL iş birliğiyle düzenlediği ‘Vodafone 5G ESL Mobile Open’ mobil espor turnuvası da Vodafone’un düşük gecikme süresi ve ultra yüksek hızlar sunan gerçek zamanlı 5G şebekesinin potansiyelini milyonlarca oyunsevere göstermek açısından önem taşıyan bir etkinlik oldu. Turnuvanın PUBG Mobile finalini kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan ‘Futbolist’ takımını kutluyoruz. Dünyada ve Türkiye’de oyunseverlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kampla hazırlanıyorlar

Futbolist Kaptanı Orhun Büyükkapucu, bootcamp adını verdikleri bir kampla turnuvalara hazırlandıklarını, rakip analizleri, antrenman maçları, taktik metoduyla çalıştıklarını anlattı. Büyükkapucu, “Bu işi yapan çoğu insan çocukken böyle bir mesleğe sahip olacağını tahmin edemezdi. Ailelerimiz de bu işe meslek olarak bakmakta zorlandı. İtalya’daki turnuvadaki 5G deneyimimizden gayet memnun kaldık. Bağlantı sorunu yaşamamak çok güzeldi” dedi.