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    Haberler EkonomiEv internetinde maksimum hız
    18.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ev internetinde maksimum hız

    Vodafone, ev interneti kampanyalarına bir yenisini eklediğini duyurdu.

    Ev internetinde maksimum hız

    Buna göre Vodafone Evde İnternet alan müşteriler, seçtikleri paket ne olursa olsun internet taahhütlerinin ilk 6 ayı Evde İnternet portföyündeki altyapılarının desteklediği maksimum hızı ek ücret ödemeden kullanabilecek.

    6 ay sürecek

    Aralık sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, Vodafone müşterilerine 500 Mbps’ye varan hızlarda ev interneti sunulacak. Vodafone ayrıca, tüm Vodafone Evde müşterilerine 24 ay ücretsiz Vodafone TV hediye edecek.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Evde İnternet hizmetinden faydalanmak isteyen aileler, sipariş doğrulamasından itibaren 2 günde kurulum, hızlı arıza çözümü ve hep hızlı internet hizmetlerinin yanında birçok avantaja da sahip oluyor. Diğer yandan, kurulum bekleyen Vodafone’lular, “kurulumcu takibi” sayesinde SMS yoluyla kurulum ekiplerinin konum ve durumu hakkında bilgi alabiliyor.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bireylerin ve hanelerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

    “Yeni kampanyamızla, Vodafone Evde İnternet alan müşterilerimize, seçtikleri paket ne olursa olsun ilk 6 ay Evde İnternet portföyündeki altyapılarının desteklediği maksimum hızı ek ücret ödemeden deneyimleme imkanı sunuyoruz. Örneğin, 24 Mbps hızında ev interneti paketi alan ve altyapısı 100 Mbps hızı destekleyen müşterimize, ilk 6 ay, 24 Mbps fiyatına 100 Mbps hız sunuyoruz.”

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