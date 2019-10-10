‘Ev’de düşük faizli kampanya heyecanı

Bankaların konut kredisi faiz indirimleri, ev sahibi olmak isteyenler için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bir süre önce özel bankalarda yüzde 1.15 seviyesine kadar inen konut kredisi faiz oranında bir indirim daha yaşandı. Kuveyt Türk önceki gün konut kredisi faiz oranlarını yenileyerek yüzde 1.11 seviyesine çekti. Bu sayede, eylül ayından itibaren önemli bir artış trendi yakalayan konut satışlarının artarak devam etmesi, tüketicilerin farklı bankaların seçeneklerinden yararlanarak gayrimenkul alımına devam etmesi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi süreci ve piyasadaki olumlu gelişmeler, hızla bankaların konut kredisi faiz oranlarına yansımaya başlamış, ağustos ayında özel bankalarda en düşük yüzde 1.36 olan konut kredisi faizleri hızla düşüşe geçmişti. 1 Ağustos’ta kamu bankaları tarafından yüzde 0.99 çekilen faiz oranlarının oluşturduğu olumlu gelişmeler de bu sürece büyük katkı vermişti.

Kampanya desteği

Kamu bankalarının konut kredisi faizlerinde yüzde 0.99 imkanı ve özel bankaların arka arkaya açıkladıkları yeni faiz imkanları konut alıcısı için yeni ödeme modelleri oluştururken, yine bir taraftan firmaların, diğer taraftan ise bankaların yeni kampanyaları bu süreci desteklemeye devam ediyor.

Farkı şirket kapatıyor

Gayrimenkul geliştiriciler, konut alıcısının harekete geçtiği bu dönemde; bankaların sunduğu oranları daha da aşağı çeken kampanyalar geliştirdi. Bu kampanyalarda firmalar, faiz oranlarına katkı vererek 0.69’a kadar düşürdükleri fırsatları sunuyor.

Yeni konut finansmanı

Türkiye Finans, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine yeni bir konut finansmanı kampanyası başlattı. Bu kampanya ile Türkiye Finans müşterilerine 120 aya kadar yüzde 0.75 kar oranı fırsatı sunuyor. Banka gayrimenkulleri ve anlaşmalı toplu konut firmalarından alınan konutlar için geçerli olan kampanya, 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

Komşuluk festivali başladı

Sektörde 45. yılını kutlayan Teknik Yapı, bu kapsamda ‘40 Gün 40 Gece Komşuluk Festivali’ni başlattı. 40 gün sürecek söz konusu kampanya kapsamında gerçekleşecek her konut satışında yüzde 25 indirim uygulayacak olan Teknik Yapı, 180 aya uzattığı vadelerde ise yüzde 0.79 vade farkı yansıtacak. Sıfır peşinat uygulanacak.

Taksitli satacak

Sur Yapı, ekim ayı süresince devam edeceği kampanyasında ‘sadece taksitle’ ev sahibi yapıyor. Sur Yapı, kampanya kapsamında öncelikle yüzde 15 indirim uygularken, daha sonra ev tutarının yüzde 50’lik kısmı için 180 ayda 0.69 vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50’lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde 120 ayda 0.69 vade ile sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor.

Cadde’de kampanya

Ziyarete hazır örnek daireleriyle satışta olan MESA Cadde, ev sahibi olmak isteyenlere 180 ay yüzde 0.79 faizle ödeme seçeneği sunuyor. MESA, Aslan Yapı ve CABA ortaklığında Maltepe’de hayata geçirilen projede yaşam Aralık 2020’de başlayacak.

0.79 faiz

Tahincioğlu, projelerinde konut almak isteyen yatırımcılar için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında; Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde 180 ay vade, 0.79 faiz oranı ile yatırımcılara ödeme imkanı sunuluyor. Kampanya, ekim ayı sonuna kadar geçerli olacak.

180 ay vade

DAP Yapı, İstanbul’daki projesi Validebağ Konakları’nda yeni kampanya başlattı. Yüzde 10 KDV indirimi sunulan Validebağ Konakları’nda şimdi de yüzde 0.99 faiz oranıyla 180 ay vade olanağı devreye alındı.