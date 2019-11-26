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    26.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Evde yüzde 0.75 vade oranıyla kampanya

    Bugüne kadar 61 projede 10 binlerce konut geliştiren Sinpaş, farklı konseptlerde geliştirilen ve şu an satışta yer alan tüm projelerini yeni bir vade oranı ile satışa sunuyor.

    Evde yüzde 0.75 vade oranıyla kampanya

    ‘Yatırım Yapacaksan Sinpaş’tan’, ‘Yuva Kuracaksan Sinpaş’tan’ başlıklarıyla sunulan kampanyada 0.75 vade oranı fırsatı veriliyor.
    Sinpaş’tan yapılan açıklamada, Sinpaş GYO’nun, inşaat sektöründe yarım yüzyıla yaklaşan deneyimi, ortakları ve müşterileri ile kurduğu bağ, projelerin lokasyon ve mimarisindeki seçiciliği ve özgün kurum kültürü vurgulandı. Sinpaş İstanbul’da Sinpaş Country, Queen Bomonti, Gökorman, Metrolife, Finans Şehir, Sinpaş Time; Ankara’da Altınoran, Marina Ankara, Marina Towers, Ege Vadisi; Bursa’da Bursa Modern projelerinde satışlar devam ediyor.

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