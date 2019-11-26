Evde yüzde 0.75 vade oranıyla kampanya

‘Yatırım Yapacaksan Sinpaş’tan’, ‘Yuva Kuracaksan Sinpaş’tan’ başlıklarıyla sunulan kampanyada 0.75 vade oranı fırsatı veriliyor.

Sinpaş’tan yapılan açıklamada, Sinpaş GYO’nun, inşaat sektöründe yarım yüzyıla yaklaşan deneyimi, ortakları ve müşterileri ile kurduğu bağ, projelerin lokasyon ve mimarisindeki seçiciliği ve özgün kurum kültürü vurgulandı. Sinpaş İstanbul’da Sinpaş Country, Queen Bomonti, Gökorman, Metrolife, Finans Şehir, Sinpaş Time; Ankara’da Altınoran, Marina Ankara, Marina Towers, Ege Vadisi; Bursa’da Bursa Modern projelerinde satışlar devam ediyor.