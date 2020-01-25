Faturada KDV’ye 3 ay kış molası

Kış aylarının gelmesiyle tüketicinin gündemi yüksek gelen elektrik ve doğal gaz faturaları oldu. Tüketici önlem almaya, tasarruf etmeye çalışsa da faturalar önemli bir harcama kalemi oluyor. Sivil toplum kuruluşları, bu faturaların ‘temel ihtiyaçlar’ içinde olduğunu hatırlatırken, bunların bir kamu hizmeti olarak sunulmasının esas olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda elektrik ve doğal gaz tüketiminde yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi öneriliyor. Bu indirim uygulamasının sürekli yapılamaması durumunda ise en azından kış aylarında 3 ay boyunca faturaların KDV’den arındırılması talep ediliyor.

Elektrik ve doğal gazda KDV yüzde 18, su için ise yüzde 8 olarak uygulanıyor.



5’te 1’i vergiye



Daha önce tüketici dernekleri tarafından da sunulan öneriyi bu kez Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken gündeme taşıdı. Zorunlu ihtiyaç olan elektrik, su ve doğalgazda tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicinin kışı çok zor geçirdiğini dile getirdi. Palandöken, “Ankara’da kış ayında 4 kişilik bir ailenin ortalama doğalgaz faturasının 500 lira, elektrik faturasının 200 lira, su faturasının ise 100 lira geldiğini düşündüğümüzde, en temel yani zorunlu ihtiyaçların fatura bedeli 800 lira ediyor. Bu 800 liranın ise yaklaşık 140 lirası yani 5’te 1’i vergilere gidiyor. KDV, ÖTV, enerji fonu, TRT payı, atık su bedeli, Çevre Temizlik Vergisi gibi bu 3 temel faturada birçok kalemdeki vergi ve kesintiler kaldırılmalı. Bunların kaldırılması, vatandaşa derin bir nefes aldıracaktır. Hiçbir şey yapılamıyorsa en azından kış aylarında bu vergiler, kesintiler kaldırılmalı” dedi.



Temel ihtiyaç



Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal ise bu öneriyi yıllardır dile getirdiklerini belirtirken, “Tüketim vergisi dediğimiz KDV’lerin temel ihtiyaçlarda indirimli olması gerekiyor. Ekmekte yüzde 1 olduğu gibi. Temel ihtiyaçlar, evrensel tüketici haklarının başında gelir. Türkiye’nin de bunun altında imzası var. Temel ihtiyaçların karşılanması devlet sorumluluğunda. Kamu, tüketiciyi korumakla yükümlü. Evet burada maliyetler var ama devlet bunu sübvanse edebilir. Tüm kesintilerin eklendiği ‘dip toplam’ üzerinden bir de KDV alınıyor” diye konuştu.



‘Sistem yeniden düzenlenmeli’



Vergi sisteminin yapısının da yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Aziz Koçal, “Pırlanta temel ihtiyaç mıdır? Altın temel ihtiyaç mıdır? KDV’leri yüzde 0. Tezat bir uygulama var. Vergi geliri olacaksa pırlantadan alınsın. Temel ihtiyaçlarda bu kadar yüksek tutulması tüketiciyi rahatsız ediyor” dedi.



Kayıp/kaçak yükü

Faturaların geçen yıl ile oranlandığında ciddi farklar oluştuğunu kaydeden Koçal, faturaların ne kadar ‘sağlıklı geldiği’ tartışmaları yaşanırken, ilgililerin konuya açıklık getirmelerini talep etti.



Kayıp/kaçak bedellerinin ise elektrik faturalarını artıran ciddi bir etken olduğunu hatırlatan Koçal, “Özellikle kış aylarında kaçak kullanımlar artıyor, bunun bedelleri dürüst tüketicinin faturalarına yansıyor, buna çok acil çözüm bulunmalıdır” diye konuştu



‘Faiz düşüyorsa KDV de düşer’



Bendevi Palandöken, vatandaşın ‘rahat bir soluk’ alması için faiz indirimleri konusunda önemli adımlar atıldığına dikkat çekerken, “Nasıl ki krediyi alanı ve yatırım yapanı ilgilendiren faiz düşüyorsa tüm halkı ilgilendiren faturalar için de KDV indirilebilir. Sonuçta faturada yapılan TRT payı, saat bakım vs gibi kesintiler de devlete gitmiyor” dedi. Faturalar konusunda esnafın da zor durumda olduğunu anlatan Palandöken, “Elektrik faturalarında konut, ticaret ve sanayi olarak 3 ayrı tarife bulunuyor. En pahalı tarife ise esnafımıza uygulanıyor. Dolayısıyla tüm faturalardaki vergi ve kesintilerin kaldırılması konutlar kadar iş yerleri için de zaruri bir durum haline geldi” diye konuştu.