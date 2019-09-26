Finans Merkezi ‘Varlık’a kavuştu

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, 1.3 milyon metrekarelik İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) 465 bin metrekarelik bölümünü 1.6 milyar liraya devralacaklarını, projede inşaat çalışmalarının kasım ayında yeniden başlayacağını ve projenin 2022 yılı başında tamamlanacağını söyledi.

Sönmez, İFM projesinde ilk etapta inşaatın tamamlanması için müteahhit şirketlerle görüşmeleri hızlandırdıklarını ve her biriyle kamu yararını gözeterek rayiç bedellerin altında oldukça makul meblağlar üzerinden anlaşmalar yaptıklarını açıkladı. Sönmez, stratejik yatırım olarak gördükleri İFM projesiyle ilgili son gelişmeleri anlattı.

İhaleye çıkılacak

TVF olarak 1.3 milyon metrekarelik kullanılabilir alanı olan projenin yaklaşık 465 bin metrekarelik kısmını proje, hafriyat, arsa bedelleri ve bugüne kadar tamamlanan inşaat maliyetleri dahil olmak üzere 1.67 milyar TL karşılığında devralacaklarını kaydeden Sönmez, “Ofis ve çarşı alanlarını içeren bu kısımlardaki 3 yüklenici firma ile anlaşmaları imzalıyoruz. İnşaatların bir an önce başlaması için Emlak Konut GYO ile birlikte ihale düzenleyeceğiz. En geç kasım ayında vinçlerin çalışmaya başlayacağının müjdesini şimdiden verebiliriz” ifadelerini kullandı.