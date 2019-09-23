Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, eylülde bir önceki aya göre 9,6 puan artarak 139,4 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ile son 3 aydaki hizmetlere olan talep endeksi artış, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek 3 aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıflayarak sürdü.

Eylül ayında NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9,5 ve 14,9 puanlık artış yaşandı. "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 10,9 puanlık azalış oldu.