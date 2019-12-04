BİST107.5980,76EURO6,380,22USD5,740ALTIN272,55-0,09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Fındıkta ihracat 906 milyon dolar
    ABONE OL
    04.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fındıkta ihracat 906 milyon dolar

    Türkiye’nin fındık ihracatından 2019-2020 sezonunun 3 aylık döneminde 906 milyon 182 bin 267 dolar gelir sağlandı.

    Fındıkta ihracat 906 milyon dolar

    Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül-30 Kasım döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 657 dolardan işlem gördü.

    İhracat döneminin ilk 3 ayında 140 bin 360 ton fındık dış satımı karşılığında 906 milyon 182 bin 267 dolar gelir elde edildi. Geçen sezonun aynı döneminde 87 bin 763 ton fındık ihracatına karşılık 490 milyon 355 bin 961 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

    Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındık ihracatının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Biz sezon sonunda 2.5 milyar doların üzerinde gelir elde edileceğini umut ediyoruz” dedi.

    Sevinç, fındıkta üretim miktarının artırılması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

    Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

    Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

    Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

    Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

    Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

    Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

    Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

    Sıradaki Haber