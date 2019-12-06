Fotoğraf çek hastalığı öğren

Akıllı Asistan, mobil cihazlarla arazide sadece fotoğraf çekerek üründeki hastalık tespitini yapan zirai ilaç uygulamasına yönelik güncel ve doğru bilgileri veren yapay zekâ destekli bir uygulama.



Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, Akıllı Asistan uygulamasının tarımsal faaliyetlerde büyük bir zaman tasarrufu sağladığını belirterek, “Türkiye ve dünyada bir ilk olan bu uygulama çalışmalarımızın somut bir karşılığı. Üreticilerimiz akıllı tarım teknolojilerine uyum sağladıkça küresel rekabette güçlenecek” dedi.