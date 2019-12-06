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    06.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fotoğraf çek hastalığı öğren

    Hektaş, yapay zekâ destekli ‘Akıllı Asistan’ mobil uygulamasını Growtech Eurasia 2019 Fuarı’nda tanıttı. Fuar kapsamında düzenlenen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri kapsamında Akıllı Asistan ‘Tarımsal Bilişim’ ödülünün de sahibi oldu.

    Fotoğraf çek hastalığı öğren

    Akıllı Asistan, mobil cihazlarla arazide sadece fotoğraf çekerek üründeki hastalık tespitini yapan zirai ilaç uygulamasına yönelik güncel ve doğru bilgileri veren yapay zekâ destekli bir uygulama.

    Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, Akıllı Asistan uygulamasının tarımsal faaliyetlerde büyük bir zaman tasarrufu sağladığını belirterek, “Türkiye ve dünyada bir ilk olan bu uygulama çalışmalarımızın somut bir karşılığı. Üreticilerimiz akıllı tarım teknolojilerine uyum sağladıkça küresel rekabette güçlenecek” dedi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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