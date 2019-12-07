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    07.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Garanti BBVA’dan destek

    Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın bu yılki kazananları Es Kariyer, Puduhepa ve Kız Kardeşleri ile Mumo Wrap oldu.

    Garanti BBVA’dan destek

    Garanti BBVA’dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, şu değerlendirmede bulundu: “Girişimcilik, uzun yıllardır bankamız için stratejik öneme sahip alanlar arasında yer alıyor. 2019’da 3’üncüsü gerçekleşen Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı, sosyal girişimlere destek verdiğimiz güçlü bir platform. Sosyal girişimcileri, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaları, işlerini büyütmeleri için destekliyoruz.”

     

    İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.
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