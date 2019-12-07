Garanti BBVA’dan destek

Garanti BBVA’dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, şu değerlendirmede bulundu: “Girişimcilik, uzun yıllardır bankamız için stratejik öneme sahip alanlar arasında yer alıyor. 2019’da 3’üncüsü gerçekleşen Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı, sosyal girişimlere destek verdiğimiz güçlü bir platform. Sosyal girişimcileri, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaları, işlerini büyütmeleri için destekliyoruz.”