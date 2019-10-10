Gençlik projelerine 15 milyon lira destek

Bakan Kasapoğlu, bu yılki Gençlik Projeleri Destek Programı Özel Çağrısı’nın, gençlerin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiğini aktardı.

Programın kapsamına lise ile üniversitelerin yanı sıra, yeni bir uygulamayla ilkokullar, ortaokullar, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ve özel okulların da dahil edildiğini açıklayan Kasapoğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıktık. Gençlerin projelerine 15 milyon lira kaynak sağlanacak” ifadelerini kullandı.

6 kategori var

“Program çerçevesinde, 2023 vizyonunu hayata geçirebilir nitelikte, özgüven sahibi, uluslar arası rekabet gücü yüksek gençler hedefi doğrultusunda, tasarlanacak ve uygulamaya geçirilecek projelere destek sağlanacak” diyen Kasapoğlu, “Projeler 6 farklı kategoride değerlendirilecek. Program çerçevesinde gençlerimizin, ‘Gönüllülük’, ‘Kültür ve Sanat’, ‘Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor’, ‘Yenilikçi Fikirler’, ‘Çevre Bilinci’ ve ‘Hayvanların Korunması’ başlıklarındaki projelerine destek verilecek” ifadelerini kullandı.

Başvurular başladı

Proje çağrısının dün başladığını duyuran Bakan Kasapoğlu, “Başvurular 23 Ekim Çarşamba günü saat 23.59’a kadar alınacak. Gençlerimizin hayallerini desteklemek, özveriyle koştukları gönüllülük faaliyetlerine minik bir katkı sunabilmek, ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini ve girişimlerini desteklemek için büyük bir heyecan içindeyiz. Bugünün ve yarının gençlerinin hem kişisel hem de sosyal gelişimlerini desteklerken, onların hayatın her sahasında, çevre bilinci ve hayvanların korunması gibi çok geniş bir yelpazede etkin katılımlarına şahitlik edeceğiz. Yürüttükleri harika çalışmalara hep birlikte şahitlik edeceğiz, gurur duyacağız” açıklamasında bulundu.

Kasapoğlu, ‘Genç Fikirler Genç Projeler’ sloganıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı’nda, ‘15 Temmuz’ ve ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin’ temalarının öncelikli olacağını duyurdu.

5-25 bin TL arasında...

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında uygun görülen projelere, gençlik grupları için 5 bin-20 bin lira, üniversite gençlik toplulukları için ise 5 bin-25 bin lira aralığında katkı sağlanacak.Proje başvuruları, Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (https://gpdp.gsb.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.