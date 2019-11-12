Global Bilgi 20 yaşında

Türkiye’de 19, Ukrayna’da 6 olmak üzere toplam 25 farklı deneyim noktasına ulaşan firma, 2018 yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan Bilişim 500 Araştırmasında ‘Çağrı Merkezi Hizmet Sağlayıcı’ kategorisinde birincilik unvanını aldı. Şirket bundan sonraki hedefini, bilişim sektörünün en büyük 20 şirketi arasına girmek olarak belirledi.

Teknolojiye yatırım

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, müşteri deneyimine verilen önemin her geçen yıl artmasının sektörü olumlu etkilediğini belirterek, “Teknolojiye yaptığımız yoğun yatırım sayesinde Turkcell Global Bilgi’nin dijital müşteri deneyimine yönelik hazırlığını tamamladık. Turkishtime dergisi tarafından yapılan ‘Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri Araştırması’nda sektörde dereceye giren tek Ar-Ge merkezi olduk. Geliştireceğimiz yapay zekâ ve robotik süreç otomasyonu tabanlı iş modelleriyle fark yaratacağız. musterimetre.com.tr’yi de hayata geçirdik” diye konuştu.