Golf’ün yeni ‘dijital’ nesli

Büyük abisi Arteon’dan ilham almış, eskisine göre daha ince ve sportif farlarla şekillenen ön görünüm, dıştan en dikkat çeken unsurlardan biri kuşkusuz. Farklı bir forma sahip arka C-sütunu sayesinde yandan daha dinamik görünen yeni Golf, bununla birlikte orijinal Golf’ün “ikonik” duruşunu unutturmuyor. Bununla birlikte ön ve arka aydınlatma gruplarında artık LED teknolojisi var.

Hibriti de olacak

İç mekanda ise daha sessiz ve konforlu sürüşe olanak tanıyan kabin dikkati çekiyor. Artık Volkswagen Grubu araçlarında bolca kullanılmaya başlanan dijital gösterge paneli, yeni nesil Golf’te de yerini alırken, buna entegre olan 8.25 inçlik bilgi & eğlence sistemi de bir bütünlük sağlıyor. Bunların yanı sıra far, klima ve radyo ayarları, dokunmatik özelliğe sahip düğmeler ve “slider” ile yapılıyor. 8. nesil Golf’te öne çıkan bir diğer unsur da, ön cama yansıyan renkli ek bilgilendirme ekranı. “Life”, “Style” ve sportif “R-Line” donanım paketleriyle satılacak Golf’te, giriş seviyesinden itibaren LED farlar, anahtarsız çalıştırma, 8.25 inç’lik dokunmatik bilgi ve eğlence ekranı, dijital gösterge paneli, çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi ve dijital klima sunulacak.

Yeni Golf’ün Türkiye’de satışa sunulacak versiyonları, benzinli (TSI) ve mild hibrit (48 volt) teknolojili motor seçeneklerinden oluşacak. Yeni motor yelpazesinde üç silindirli 110 PS’lik TSI ile bu motorun 110 ve 150 PS’lik mild hibrit teknolojisine sahip versiyonları bulunacak.

Almanya’da bu ay satışına başlanacak yeni nesil Golf’ün Türkiye pazarına 2020 yılının Temmuz ayı sonunda ya da Ağustos ayı başında satışa sunulması bekleniyor. Fiyatıysa şimdilik belli değil.