Google'ın bütün servisleri çöktü

Google’ın YouTube ve Gmail gibi servislerine Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu Avrupa Bölgesi’nde erişim sorunları yaşandı. Sabah 10:30 sıralarında başlayan teknik problem uzun sürmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan “Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekiplerimiz süreci takip etmektedir” dedi. Google ise “Google’ın Bulgaristan’daki ağı üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eşzamanlı fiber kesintisi sorunu, etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye saati ile 13:36 itibarı ile tamamen çözülmüştür. Konuyla ilgili araştırma sürdürüyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Savunma 5 Şubat’ta

Rekabet Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre, Google’ın pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı 5 Şubat’ta yapılacak.