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    02.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Görme engelliler renkleri tanıyacak

    Görme engelliler renkleri tanıyacak

    Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi görme engellilere gündelik yaşamlarında destek olan ‘EyeSense’ uygulamasını yeni özelliklerle destekledi. Firma uygulamayı renk tanıma özelliğiyle zenginleştirdi ve EyeSense’in ara yüzünü yeniledi. Renk tanıma özelliği sayesinde kıyafetlerinin veya etraflarındaki objelerin renklerini öğrenmek isteyen görme engelli bireyler, telefonlarını ilgili nesnelere yönelterek sesli komut sistemiyle renklerin tanımını duyabiliyorlar.

    Geçtiğimiz yıl Türk Telekom tarafından geliştirilen binlerce objenin tanımlı olduğu ‘Nesne Tanıma’ özelliğiyle EyeSense uygulaması görme engellilerin tüm nesneleri kolaylıkla ayırt edebilmesine yardımcı oluyor. Görme engelli bireyler akıllı telefonunu nesneye doğru yönelterek objelerin ne olduğunu öğrenebiliyor ve tanımlarını dinleyebiliyor.

    EyeSense uygulaması, görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal medyada aktif olarak yer almalarını sağlamak ve temel ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılamalarını sağlamak için geliştirildi.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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