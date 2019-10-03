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    Haberler EkonomiGram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar?
    03.10.2019 - 09:35 |

    Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar?

    Altın fiyatları günün ilk saatlerinde araştırılmaya başladı. 3 Ekim 2019 Perşembe günü altın fiyatlarında durum nasıl? Altın fiyatları yükseldi mi? Altın fiyatları düştü mü? soruları yoğun ilgi görüyor. İşte altın fiyatlarında en güncel durum...

    Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar?

    Altın satın almak veya altın bozdurmak isteyaltın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve yarım altın fiyatı ne kadar? Yatırım amaçlı altın almak isteyen veya hediyelik altın almak isteyenler bugün altın ne kadar merak ediyor.

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı 274,82 TL / Satış fiyatı 274,89 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı 438,33 / Satış fiyatı 448,26 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı 873,92 / Satış fiyatı 896,52 TL

    Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar

     

     

    Okul yolunda tehlikeli yolculuk!Bursa’da bir baba, okula götürdüğü 3 çocuğunu kullandığı motosikletin arkasına 1 çocuğunu ön tarafa oturttu. Okul çantalarına yer bulamayan baba çantaları direksiyona asarak yolculuk yaptı.
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