03.10.2019 - 09:35 |
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları günün ilk saatlerinde araştırılmaya başladı. 3 Ekim 2019 Perşembe günü altın fiyatlarında durum nasıl? Altın fiyatları yükseldi mi? Altın fiyatları düştü mü? soruları yoğun ilgi görüyor. İşte altın fiyatlarında en güncel durum...
Altın satın almak veya altın bozdurmak isteyaltın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve yarım altın fiyatı ne kadar? Yatırım amaçlı altın almak isteyen veya hediyelik altın almak isteyenler bugün altın ne kadar merak ediyor.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış fiyatı 274,82 TL / Satış fiyatı 274,89 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış fiyatı 438,33 / Satış fiyatı 448,26 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış fiyatı 873,92 / Satış fiyatı 896,52 TL