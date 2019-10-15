Gram altın, çeyrek altın yarım altın fiyatları ne kadar?

Vatandaşlar arasında merak edilen ve sık sık konuşulan altın fiyatları için arayış hız kesmiyor. Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları haberimizde...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 282,27 TL / Satış 282,31 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 455,10 TL / Satış 465,41 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 907,36 TL / Satış 930,82 TL