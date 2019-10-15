15.10.2019 - 09:32 |
Gram altın, çeyrek altın yarım altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları için arayış devam ediyor. Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarındaki durum nedir? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar? İşte 15 Ekim altın fiyatlarında son durum...
Vatandaşlar arasında merak edilen ve sık sık konuşulan altın fiyatları için arayış hız kesmiyor. Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları haberimizde...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 282,27 TL / Satış 282,31 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 455,10 TL / Satış 465,41 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 907,36 TL / Satış 930,82 TL
Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.