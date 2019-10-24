Güçlendirmeye ‘cerrah’ lazım

Erdoğanke, Avrupa’da oldukça sık uygulanan sistemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nda da yer aldığını hatırlattı.



Derin yenileme



İstanbul’da öncelikle 1.5 milyon konutun yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Yıkılmadan güçlendirilebilecek binalar da var. Bunlara derin yenileme sistemi uygulanabilir. Bunun için en önemli şart tabii ki iyi projelendirilme. Ortalama bir örnek vermek gerekirse konut için metrekare maliyeti 10 bin lira olarak alırsak; 5 bin lirasını arsa maliyeti olarak kenara çıkaralım. Geriye kalan 2 bin lira malzeme maliyetleri; 2 bin lira mühendislik, işçilik, şirketin finansmanı; bin lira ise diğer maliyetler. Dolayısıyla güçlendirmenin metrekare maliyeti bin lirayı geçmez. Bu hesapla, kabaca 100 metrekare bir konutun derin yenileme bedeli 100 bin lira olur” değerlendirmesini yaptı.



Bu konuda donanımlı firma sayısının ise çok az olduğunu belirten Erdoğan, firma seçimi konusunda vatandaşları uyardı. Erdoğan, “Her önüne gelene yenileme yaptırılması zaten en baştan engellenmeli. Bu çok kritik bir iş. Nasıl ki cerrah ameliyat yapıyor, bu işin de cerrahı onlar” dedi.



Standart batı fiyat doğu



Ferdi Erdoğan, ‘9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’ öncesi düzenlediği basın toplantısında, inşaat malzemesi sanayisinin 100’ün üzerinde ülkeye malzeme sattığını ve kalitesinin ise Avrupa standartlarında olduğunu ifade etti. Buna karşılık Çin, Hindistan, Singapur, Güney Kore gibi ülkelerle rekabet ettikleri için ‘doğu’nun fiyatlarıyla satış yaptıklarını söyledi. Erdoğan, “Türkiye’nin toplam ihracatı içinde payımız yüzde 12.7’ye ulaştı” dedi.