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    HaberlerEkonomiGümüşsuyu Halı atakta inovatif ürünler geliyor
    20.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gümüşsuyu Halı atakta inovatif ürünler geliyor

    Gümüşsuyu Halı atakta inovatif ürünler geliyor

    Gümüşsuyu Halı’nın vizyonunun, yenilikçi, inovatif, tüketici odaklı ve kurumsal bakış açısıyla yeniden oluşturulduğu, önümüzdeki dönemde bu açıyla üretilen yeni ürünlerde iç pazarda ve ihracatta öne çıkacağı duyuruldu. Boydak Holding’in bir süre satın aldığı Gümüşsuyu Halı ile ilgili yeni yol haritası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal ve Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in de katıldığı toplantıyla kamuoyuna açıklandı. Toplantıda konuşan Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Dr. Gökmen Kara şunları söyledi:

    “Gümüşsuyu Halı 85 ülkede ve Türkiye’deki 1500’den fazla İstikbal, Bellona ve Mondihome mağazası ile birlikte Gümüşsuyu Halı satış noktalarında tüketici ile buluşacak. Modern teknolojili tesislerimizde, yıllık 4.5 milyon metrekare üretim yapma kapasitesine sahibiz. Tasarım ekibimiz ve iplik üretiminden sevkiyata kadar uzanan entegre tesisimiz sayesinde tüketicilerimize kaliteli ve inovatif özelliklere sahip halılar sunacağız.”

    Mineral bazlı

    İnovasyon çalışmalarını da anlatan Dr. Kara şöyle konuştu:

    “İnovasyonu halı ile buluşturuyoruz. Gümüşsuyu Therapist Halı doğal mineral bazlı olması dolayısıyla refleksolojik etkiye sahip. Ayak tabanlarındaki basınç bölgelerine terapi etkisi yaparak, ayak refleks bölgelerinin rahatlamasını sağlıyor. Therapist Halı, bu refleks noktalarına etki ederek, sinir sistemini dengelemeye, ayaklarda ağrı ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Almanya’daki medikal ve tekstil enstitülerinde vücudun fiziksel dengesini arttırdığı, ayak terapisi görevi gördüğü ve anti-stress özelliği olduğu test edilmiş ve onaylanmıştır.”

    Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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