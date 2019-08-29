Güven tırmanışta ‘beklenti yüksek’

Ekonomik güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 7.9 artışla 80.7’den 87.1’e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 7.9 artarak 87.1’e yükseldi. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58.3, reel kesim güven endeksi 102.1, hizmet sektörü güven endeksi 89.1, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 ve inşaat sektörü güven endeksi 55.5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

20 endeksi kapsıyor

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Merkez’in rezervi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3.1 artarak 99.4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde döviz varlıkları yüzde 3.3 artarak 74.4 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.8 artarak 23.5 milyar dolar oldu.

Döviz çıkışı azaldı

Temmuzda bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve TCMB’nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) net bazda yüzde 0.8 azalarak 17.1 milyar dolara geriledi. Bu tutarın 12.3 milyar doları anapara, 4.8 milyar doları faizlerden oluştu.

TCMB’nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri temmuzda 17 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 11.8 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülükler yüzde 0.6 azalarak 36.1 milyar dolara düştü.