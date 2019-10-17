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    HaberlerEkonomiHaftanın 4. gününde altın fiyatları ne kadar oldu? (Gram,çeyrek,yarım altın fiyatı)
    17.10.2019 - 10:02 |

    Haftanın 4. gününde altın fiyatları ne kadar oldu? (Gram,çeyrek,yarım altın fiyatı)

    Haftanın 4. gününde gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? Vatandaşlar arasında merak konusu olan ve her gün araştırılan altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merak ettiği altının alış ve satış fiyatı...

    Haftanın 4. gününde altın fiyatları ne kadar oldu? (Gram,çeyrek,yarım altın fiyatı)

    Her günün ilk saatlerinde araştırılmaya başlanan altın fiyatları, günün son saatlerine kadar yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını internet üzerinden araştırıyor. İşte 17 Ekim 2019 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI : Alış 282,61 TL - Satış 282,65 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış 449,80 TL - Satış 459,99 TL

    YARIM ALTIN FİYATI: Alış 896,78 TL - Satış 919,97 TL

     

    2 buçuk aylık İsmail bebeği, annesi ağladığı için boğmuş! Konya’da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail K.’ın annesi Fatma K.(21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fatma K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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