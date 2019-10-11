Haftanın son gününde altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatı

Vatandaşlar arasında sık sık konuşulan altın fiyatları merak konusu oldu. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatını araştırıyorlar. Var olan altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşlar da altın fiyatlarını yakından takip ediyor.



ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN FİYATI



Altın (gr) alış 281,04 TL / Satış 281,10 TL



ÇEYREK ALTIN FİYATI



Çeyrek Altın alış 450,85 TL / Satış 461,06 TL



YARIM ALTIN FİYATI



Yarım Altın alış 898,88 TL / satış 922,13 TL