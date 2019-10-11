11.10.2019 - 09:35 |
Haftanın son gününde altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatı
Haftanın son günü Cuma gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar? İşte 11 Ekim 2019 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...
Vatandaşlar arasında sık sık konuşulan altın fiyatları merak konusu oldu. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatını araştırıyorlar. Var olan altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşlar da altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Altın (gr) alış 281,04 TL / Satış 281,10 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek Altın alış 450,85 TL / Satış 461,06 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım Altın alış 898,88 TL / satış 922,13 TL