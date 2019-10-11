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    Haberler EkonomiHaftanın son gününde altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatı
    11.10.2019 - 09:35 |

    Haftanın son gününde altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatı

    Haftanın son günü Cuma gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar? İşte 11 Ekim 2019 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

    Haftanın son gününde altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatı

    Vatandaşlar arasında sık sık konuşulan altın fiyatları merak konusu oldu. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatını araştırıyorlar. Var olan altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşlar da altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI 

    Altın (gr) alış 281,04 TL / Satış 281,10 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek Altın alış 450,85 TL / Satış 461,06 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım Altın alış 898,88 TL / satış 922,13 TL

     

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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