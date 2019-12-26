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    26.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    HalkBank’tan esnafa faiz indirimi

    Türkiye Halk Bankası, esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılına devreden krediler ile gelecek yıl kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimi uygulayacak.

    HalkBank’tan esnafa faiz indirimi

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Kararla Türkiye Halk Bankası’nca esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnafa kullandırılmış bakiyesi 2020 yılına devreden krediler ile gelecek yıl Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle ya da doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere uygulanacak faiz indirim oranları belirlendi.

    Yüzde 100 indirim

    Buna göre, 2020 yılında kullandırılacak krediler ile geçmiş yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden kredilere yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

    Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri bakanlıkça kabul edilen) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlara, bu karar kapsamında 2020 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020’ye devreden krediler için faiz indirim oranı yüzde 100 olacak.

    Kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen esnaf ve sanatkarlara, 2020’de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020’ye devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

    Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
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