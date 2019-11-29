Hedef 500 uçak 120 milyon yolcu

Aycı, Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde şöyle konuştu:



“Turizm sektörümüzün 2023 yılı güncel hedefi 75 milyon turist. Türkiye’nin milli bayrak taşıyıcısı ve medeniyetimizin göklerdeki temsilcisi olarak bu hedefe ulaşacağımıza inancımız tam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile hayata geçen ve geçtiğimiz nisan ayında havacılık sektörünün en büyük taşınma operasyonu ile taşındığımız İstanbul Havalimanı gibi bir aktarma merkezi ile bizler de 2023 vizyonumuza emin adımlarla yürüyor, 500 uçaklık bir filo ve yılda 120 milyon yolcu hedefimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz.”



75 milyonu geçtik



THY’nin 2003 yılında 10 milyonun biraz üzerinde olan yolcu sayısını 2018 yılı sonu itibarıyla 75.2 milyon yolcuya çıkardıklarını kaydeden Aycı, şunları söyledi:



“2003 yılında uçtuğumuz şehir sayısı 104 iken bugün Türk Hava Yolları tüm dünyada toplam 126 ülkede 316 şehre sefer icra ediyor. Markamız, dünya çapında arz edilen koltukta 2005 yılında yüzde 0.6’lık paya sahipken, 2018 yılında bu payı 3 katına çıkararak yüzde 1.8 oranında pay sahibi oldu. Global pazarda arz edilen koltuk kapasitesinde, 2018 yılında 15. olan THY’nin 2023 yılında 10. sırada olmasını hedefliyoruz.”



Yüzde 14 artış



Aycı, 2018’de 39.5 milyon turist sayısına ulaşarak dünya turist sayısı sıralamasında 6. sıraya yeniden yerleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

“2019’un ilk 9 ayı, turizmin bu yıl önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini ve yabancı ziyaretçi sayısının ilk 9 ayda yüzde 14.5 artarak 36.4 milyona ulaştığını gösteriyor. THY olarak biz de ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı ve dünyada en çok ülkeye uçan havayolu unvanımızla, ülkemizi, insanımızı ve değerlerimizi uçtuğumuz her ülkede tanıtıyoruz.”