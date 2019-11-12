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    HaberlerEkonomi HaberleriHerkes merak ediyor! 2020'de tatil günleri...
    12.11.2019 - 09:55 |

    Herkes merak ediyor! 2020'de tatil günleri...

    2020 resmi tatil günlerinin hangi güne denk geleceği yapılan takvim çalışmalarıyla netleşti.

    Herkes merak ediyor! 2020'de tatil günleri...

    2020 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ile milli bayram tarihleri belli oldu. Yapılan takvim çalışmasının netleşmesiyle birlikte 2020 yılında yapılacak tatil sayısı ve iş günleri de tespit edilmiş oldu.

    Çalışma sonrası en dikkat çeken detay ise dini bayramların başlangıç günü dikkate alındığında 9 günlük bayram tatili ihtimalinin ortadan kalkması oldu. Peki, 2020 bayram tarihleri ne zaman? İşte, 2020 tatil günleri… 

    HAFTA SONU İZNİ: 106 GÜN

    2019 yılı takvimine göre bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2020 yılında 106 gün Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanılacak.

    Bunlara ek olarak bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri Cumartesi ve Pazar gününün dahil olmasıyla birlikte 15.5 gün bayram tatili yapacak. Cumartesi ve Pazar hariç sayılırsa 10.5 gün resmi tatil izni yapılmış olacak.

    2020 yılında hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılması bekleniyor.

    9 GÜN TATİL HAYAL GİBİ

    Bakanlar Kurulu kararıyla bazı bayram tatillerinin uzatılması gündeme gelebilir. Ancak, 2020 Ramazan Bayramı’nın Pazar günü, Kurban Bayramı’nın da Cuma günü başlıyor olması bu ihtimali oldukça düşürdü. Yani 9 günlük bayram tatili ihtimali bu yıl hayal gibi

    İşte, 2020 resmi tatil günleri:

    1 Ocak 2020 – Yılbaşı: Çarşamba

    23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

    1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

    19 Mayıs 2020 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

    Ramazan Bayramı: 24 Mayıs – 26 Mayıs (Pazar – Salı)

    Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma – 3 Ağustos Pazartesi

    30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı: Pazar

    29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı. Cuma

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