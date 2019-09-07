Hızlı metroda ışık göründü

İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe arasında inşa edilen metroda, Hasdal’a kadar yaklaşık 30 kilometrelik tünel delme işlemi tamamlandı.

Böylece tünellerin yüzde 82’si biterken Hasdal’dan Kağıthane ve Gayrettepe’ye kadar ise 7 ay içinde ulaşılması hedefleniyor. Aralık ayında ray döşemesi başlayacak metro hattı gelecek yıl sonunda İstanbul Havalimanı - Kağıthane arasında hizmet vermeye başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı hattının Türkiye’nin ilk ‘hızlı metro’ sistemi olacağını belirterek, “Projenin bugüne kadar kazılan kısmında hız açısından dünya rekoru kırıldı” dedi.

Turhan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal - İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni’ne katıldı. ‘Havalimanı 3’ istasyonunda bir basın toplantısı düzenleyen Turhan şunları söyledi:

“Toplamda 37.5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan bu proje sayesinde havalimanına ulaşım yarım saate düşecek. Bunu sağlamak için de tüm metrolarda maksimum hız 80 kilometre iken, havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için Türkiye’de ilk kez bu metro, 120 kilometre/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Tamamlandığında bu proje Türkiye’nin ilk ‘hızlı metro’ sistemi olacak.”

10 makine aynı anda

Turhan, Gayrettepe - Havalimanı Metro Projesi’nin Hasdal’dan havalimanına kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik kısmında tünellerin delme işleminin tamamlandığını söyledi.

Güzergahın TEM otoyolunun kuzeyinde kalan kısmının delme işleminin bittiğini dile getiren Turhan, tünellerin yüzde 82’sinin tamamlandığını vurguladı.

Turhan, yaklaşık 7 ayda TEM’in güneyinde, D-100 kara yoluna kadar olan kesimde, Kağıthane ve Gayrettepe istasyonlarına da kazı makinalarının varmış olacağını bildirdi. Turhan, şöyle devam etti:

“Gayrettepe - Havalimanı ile birlikte bu hattın devamı sayılan Havalimanı - Halkalı projesinde tam 4 bin 38 kişi çalışıyor. Projenin en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine alınabilmesi için ayrıca Türkiye’de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM kazı makinesini aynı anda kullanıyoruz. Metro hattı sadece Türkiye’nin değil dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak.”

Turhan, projenin bugüne kadar kazılan kısmında hız açısından dünya rekoru kırıldığını kaydederek, “Günde 64.5 metre, haftada 333 metre, ayda tam tamına bin 233 metre kazı yapıldı. Şu ana kadar 4 milyon 576 bin metreküp kazı yapıldı” dedi.

Raylar aralık ayında

Turhan, aralık ayı içinde ilk ray montajını ve kaynağını yapmayı hedeflediklerini belirterek, Kağıthane - Havalimanı arasını ise gelecek yılın sonunda hizmete almayı planladıklarını söyledi.

Konuşma sonrası metro hattı’nın Hasdal - İstanbul Havalimanı bölümündeki tünelin tamamlanması için Bakan Turhan talimat verdi.

Tünel içinde TBM makinesi çalıştırılarak tünel delme işlemi tamamlandı ve bu kesimde ışık görüldü. Tünel delme makinesini kullanan operatörler, tünelden çıkarak makinenin üzerinde Türk Bayrağı açtı.

Her yere bağlanacak

Projenin sadece İstanbul Havalimanı’na ulaşım açısından önemli olmayacağını aktaran Turhan, şunları kaydetti:

“Bu projenin devamı olan Halkalı - İstanbul Havalimanı arası metro projesiyle İstanbul metro sisteminin merkezi konumuna gelecek. Gayrettepe istasyonunda Yenikapı - Taksim - Hacıosman hattına, metrobüse ve yakın gelecekte inşa edeceğimiz 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’ne bağlanacak. Kağıthane istasyonunda Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey - Esenyurt Metro Hattı’na, Havalimanı-1 istasyonunda yüksek hızlı tren hattına, Halkalı istasyonundan da Marmaray ve Halkalı - Kirazlı metrosuna bağlanacak.”

Turhan, metro hattının Halkalı Stadı istasyonunda Mahmutbey - Esenkent metrosuna, Olimpiyatköy istasyonunda Başakşehir - Kirazlı metrosuna, Kayaşehir istasyonunda Kayaşehir - Başakşehir metrosuna, Fenertepe durağında ise Vezneciler - Sultangazi metrosuna entegre olacağı bilgisini verdi.