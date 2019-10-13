İhracatta nar bereketi

Türkiye 2017’de 96 milyon 715 bin dolarlık nar ihracatına imza attı. Geçen yıl ise Rusya pazarının güçlenmesiyle nar ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 115 milyon dolara yükseldi. Bu sezon kalitesiyle ön plana çıkan Türk narında ihracatın 2019’u 125 milyon dolarla kapatması öngörülüyor.



Rusya ve Irak ilk sırada



Ocak-Eylül 2019 verilerine göre, nar ihracatında ilk sırada 10.7 milyon dolarla Rusya yer alıyor. Bu ülkeyi 9 milyon dolarla Irak ve 3.9 milyon dolarla Almanya izliyor.



Dış pazarda ülke sayısını artırmayı amaçladıklarını belirten Uçak, “Geçen yıl 68 ülkeye ihracat yaptık. İhracat bu yıl da iyi olacak. Geçen yılın üzerine 10 milyon dolar koyacağız. Uzak Doğu üzerinde çalışmalarımız var. Verim ve kalite iyi” diye konuştu.