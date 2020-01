İhracatta rekor yılı

Türkiye’nin ihracatı Aralık 2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.87 artışla 15 milyar 385 milyon dolara ulaştı. Yıllık ihracat ise yüzde 2 artışla 180 milyar 468 milyon dolara yükseldi. 2019’un 8 ayında ihracatta rekorlara imza atılırken, yılın bütününde de ihracat rekor kırdı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018’de ihracatta rekor kırıldığını hatırlatarak, “2019’da o rekorun da üzerine çıktık. İhracatımız yüzde 2.04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu” dedi.

Pekcan, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı.



Türkiye’nin gücü



Geçen yıl küresel ekonomide görülen tüm zorluklara rağmen özellikle ihracatta kaydedilen güçlü performansın Türkiye’nin ne kadar dinamik ve potansiyeli büyük bir ülke olduğunu ortaya koyduğunu belirten Pekcan, ithalatın da yüzde 9 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Pekcan, şöyle devam etti:



“Dış ticaret açığımız da yüzde 44.9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolar iken 2019 sonunda 29 milyar 926 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla ülkemizin dış finansman ihtiyacına 24 milyar 397 milyon dolarlık pozitif katkı yaptık. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 9.3 puan artarak yüzde 76.5’ten yüzde 85.8’e yükselmiştir.”

2019 yılı ocak-ekim dönemi verilerine göre hizmet ihracatının da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10.3 artışla 46.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, 28 milyar dolar hizmet ticareti fazlası verildiğini belirten Pekcan, müteahhitlik sektörünün de yurt dışında 2019 yılında aralık ayı verilerine göre 18 milyar dolarlık proje üstlendiğini aktardı.



En çok ihracat AB’ye

Pekcan, net ihracatın Türkiye’nin büyümesine 2018 yılında 3.6 puan katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:



“2019 yılı ilk üç çeyrek verileri itibarıyla net ihracatımız büyümeye 4.7 puan katkı sağlamıştır. Bu Türkiye’de son 18 yılda yürütülen dış ticaretin ülkenin büyümesinde ulaşılan en büyük katkıdır. Euro/dolar paritesinin de ihracatımıza 4.5 milyar dolarlık negatif etkisi söz konusu olmuştur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ihracatın önemli bir düzeyde artması küresel risklere karşı gerek ticaret politikası yönetiminin gerekse ihracatçılarımızın aksiyon alabilme kabiliyetinin ne kadar güçlendiğinin somut bir göstergesidir.”



Pekcan, ülke gruplarına göre en fazla ihracatın AB’ye yapıldığına işaret ederek, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine ihracatın da yüzde 7.1 arttığını söyledi.

Geçen yıl ihracatçılara 3.2 milyar lira fiili destek ödemesi yaptıklarını belirten Pekcan, “Bu da Cumhuriyet tarihinde bugüne kadarki en yüksek ihracat destek rakamıdır. 2020’de bunu 3.8 milyar liraya çıkaracağız” dedi.



Otomotiv gazladı



Aralık 2019 ihracatında 2.5 milyar dolarla yine otomotiv sektörü öne çıktı. Bu sektörü 1.8 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.3 milyar dolarla hazırgiyim, 1.1 milyar dolarla çelik ve 978 milyon dolar ile elektrik, elektronik sektörü takip etti.



Ülke gruplarına göre ihracatta birinci sırada yüzde 44.3 pay ile AB yer alırken Ortadoğu ülkelerinin payı 6 puan artışla yüzde 21.5’a yükseldi, diğer Avrupa ülkelerinin payı 4.5 puan artışla yüzde 7.6 oldu. Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke 1.29 milyar dolarla Almanya, 969 milyon dolar ile Irak, 885 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 765 milyon dolar ile ABD ve 749 milyon dolar ile İtalya oldu.



TİM 2020 için iddialı



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Küresel ticaretteki tüm zorluklara rağmen her ay 2019 yılını Cumhuriyet rekoruyla taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yeni pazarlara, dijitalleşmeye, yüksek katma değere yönelik çıtayı daha da yukarı taşıyacak bir motivasyonla, azimle ve inançla 2020 yılına başlıyoruz. 2020 yılı dünyanın her köşesine bayrağımızı taşıyacağımız her anını, dış ticaret fazlası veren Türkiye için değerlendireceğimiz bir yıl olacak” dedi.



İsmail Gülle, 40 ülkeye 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayarak şunları söyledi:



“1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayımızı ise 18’de koruduk. 2019 yılında Trabzon ilimiz, 1 milyar dolar barajını aşmayı başaran illerimiz arasına katıldı. 2020 yılında bu illerimize yoğunlaşarak, ihracatçı birliklerimizle, ihracat farkındalığını arttıracak ve çok amaçlı hizmet verecek yeni nesil ofislerimizi ve olmayan illerimizde Eximbank şubelerini hayata geçirmek istiyoruz.”