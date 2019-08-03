BİST99.679-2,18EURO6,18-0,59USD5,56-0,82ALTIN257,15-1,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiİki büyük açılış var
    03.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

    İki büyük açılış var

    Türkiye’nin 10. şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi’nin resmi açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İstanbul - İzmir Otoyolu’nun 192 km’lik bölümünün açılışını da gerçekleştirecek.

    İki büyük açılış var

    Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın “Bursa Şehir Hastanemiz de Güney Marmara bölgesinde 5.5 milyona yakın vatandaşımıza son noktada hizmet verebilecek bir hastane olarak planlandı” sözlerine yer verildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastanesinin ardından İstanbul İzmir arasını 3.5 saate düşürecek olan İstanbul - İzmir Otoyolu’nun 192 km’lik kesiminin açılışını da gerçekleştirecek.

    Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi: 6 yaralıKars’ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    E-5 yan yolda kaza! Yaralılar var

    E-5 yan yolda kaza! Yaralılar var

    Son dakika... 19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

    Son dakika... 19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

    13 yaşında başladı, hamileliğinde yeniden ortaya çıktı... Sessiz çığlık!

    13 yaşında başladı, hamileliğinde yeniden ortaya çıktı... Sessiz çığlık!

    2 haftalık evliydi... Genç bekçi kurtarılamadı

    2 haftalık evliydi... Genç bekçi kurtarılamadı

    Sıradaki Haber