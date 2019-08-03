İki büyük açılış var

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın “Bursa Şehir Hastanemiz de Güney Marmara bölgesinde 5.5 milyona yakın vatandaşımıza son noktada hizmet verebilecek bir hastane olarak planlandı” sözlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastanesinin ardından İstanbul İzmir arasını 3.5 saate düşürecek olan İstanbul - İzmir Otoyolu’nun 192 km’lik kesiminin açılışını da gerçekleştirecek.