İki ‘uçan baluk’ uçuşa hazır

Heyet, bu yıl ilk uçuşunu yapması beklenen AKINCI Taarruzi İHA’nın yanında poz verirken, üretim hattında iki adet Akıncı’nın olduğu ilk kez görüntülendi. Fotoğrafları Twitter’dan paylaşan Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Uçan Baluklarımızı görmeye geldiler. Onur ve şeref verdiler, kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

İLK PROTOTİP

Fotoğraflarda, üretim hattında bir değil, iki AKINCI olması dikkat çekti. İHA’lardan bir tanesinin TC-AKN kuyruk numarası taşıdığı ve bu İHA’nın AKINCI projesinde üretilen ilk uçar prototip olacağı değerlendiriliyor.

Ziyarette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de yer aldı. Terörle mücadelede büyük üstünlük sağlayan Bayraktar TB2’in üreticisi BAYKAR’ın geliştirdiği Akıncı’nın yıl içinde ilk uçuşunu yapması ve 2020’de envantere katılması planlanıyor.

Şekli itibariyle “Uçan baluk” benzetmesi yapılan Akıncı İHA, 40 bin feet’e çıkarken, 24 saat havada kalabiliyor.