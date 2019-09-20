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    Haberler Ekonomiİmar barışı için özel ekip kuruldu
    20.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    İmar barışı için özel ekip kuruldu

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, özel çevre koruma bölgelerinde ve doğal sit alanlarında imar barışına aykırı 3 bin 956 yapı tespit edildi. Bu yapılardan 423’ü yıkıldı, 1278’i için de suç duyurusunda bulunuldu.

    İmar barışı için özel ekip kuruldu

    İmar Barışı kapsamında 31 Aralık 2017’den sonra inşaatına başlanan ve inşaat faaliyetleri devam eden yapıların tespiti için özel bir ekip kuruldu. İmar barışına aykırı yapıların belirlenmesi için Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇK) ve doğal sit alanlarının bulunduğu 37 ilde, yılın ilk 9 ayında bin 164 denetim yapıldı. Denetimler sonucu bin 503’ü ÖÇK bölgesinde, 2 bin 453’ü doğal sit alanlarında olmak üzere imar barışına aykırı 3 bin 956 yapı tespit edildi. Bu yapılardan 423’ü anında yıkıldı, tespit edilen yapıların 1278’i için de suç duyurusunda bulunuldu. Diğer yapıların yıkımı için de adli ve idari süreç başlatıldı.

    En çok Muğla’da var

    Çevre ve Şehir Bakanlığınca yapılan denetimlerde imar barışına aykırı en fazla yapı Muğla’da tespit edildi. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer’de belirlenen 1351 yapı etap etap yıkılmaya başladı.

    Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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