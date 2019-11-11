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    HaberlerEkonomi Haberleriİngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
    11.11.2019 - 16:47 | | AA

    İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

    İngiliz ekonomisi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü.

    İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

    İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamaya göre İngiltere’de yılın üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yüzde 0,4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,3 artış kaydetti.

    Ülkede yılın üçüncü çeyreğinde GSYH yıllık bazda da yüzde 1,1 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1 büyüdü.

    İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,3 büyüme göstermişti.

    Ülke ekonomisi çeyreklik bazda ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 daralmıştı.

    2019'un üçüncü çeyreğinde GSYH'nin yüzde 0,3 büyümesi ile ülke ekonomisi resesyona girmekten kurtulmuş oldu.

    ONS’den yapılan açıklamada, “Geçen yıldan bu yana bakıldığında, ülkede büyüme yaklaşık son on yılın en düşük hızına geriledi.” ifadesine yer verildi.

     

    Bakanlık görüntüleri paylaştı! Etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" denildi.
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